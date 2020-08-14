Назван самый безопасный транспорт для путешествий

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой транспорт для путешествий кажется им наиболее безопасным в период пандемии.

Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что более четверти опрошенных (29 процентов) максимально защищенными чувствуют себя в самолете. Возможно, это объясняется тем, что две трети опрошенных считают, будто салон лайнера проще дезинфицировать, чем вагон поезда, отмечают эксперты, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на OneTwoTrip.



Во время пандемии и аэропорт, и вокзал кажутся одинаковыми по уровню безопасности для 40% респондентов. При этом 30% сказали, что в воздушных гаванях лучше соблюдаются спецмеры, и столько же – наиболее комфортно чувствуют себя на железнодорожных станциях.



Меньше половины туристов считают ношение маски в путешествии обязательным. Ответ "можно обойтись и без нее" дали 33% опрошенных. Еще треть сказала: "Мне все равно".



При этом 70% путешествующих поездом отметили, что находятся в маске в течение всей поездки. Каждый пятый не соблюдает масочный режим. Перчатки носят 53% пассажиров, 37% не видят в них необходимости. Каждый десятый ориентируется на число людей вокруг: чем их больше, тем охотнее респонденты пользуются средствами защиты.