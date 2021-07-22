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Назван способ не попадаться на просроченный товар с переклеенной этикеткой

Новости. Общество
22:30, 27 Июля 2021
фото: © fotolia/Matej Kastelic

Эксперт сообщила, как избежать приобретения товара с переклеенной этикеткой.

Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда в магазине переклеивают этикетку на скоропортящейся продукции. Это является нарушением ФЗ «О защите прав потребителей» и Технического регламента «О маркировке пищевой продукции». Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Так, мясная и сырная продукция, нарезанная в магазине, должна быть реализована в течение 12 часов.

«Если в течение этого срока нарезка не была реализована, торговое предприятие обязано ее утилизировать. Однако магазины не готовы нести убытки и идут на явный обман покупателя, переклеивая этикетки с указанием нового срока годности», — добавляет она.

По словам эксперта, такая ситуация недопустима — употребление продуктов с истёкшим сроком годности может привести к пищевым отравлениям.

Чтобы не купить просроченный товар, следует попросить продавца нарезать выбранную колбасу и сыр непосредственно при покупке. Не стоит выбирать нарезку, которая лежит на прилавке, ведь неизвестно, сколько времени она там находится. Лучше делать выбор в пользу продукции нарезанной и расфасованной производителем.

Эксперт советует обращать внимание на внешний вид нарезки: поверхность изделий должна быть незаветренной, чистой, сухой, без слизи, плесени.

«Сухая корочка — признак залежавшегося продукта. Консистенция мяса должна быть упругой, для сырокопченых изделий — плотной. Вид на разрезе — мышечная ткань розово-красного цвета (для запеченных и жареных изделий- серого). Жир должен быть белого цвета с розовым оттенком, без пожелтения», — отмечает Мясникова.

Если на продукте две этикетки, продавец явно старается продать просроченный товар.

«Иногда продукты с истекшим сроком годности в магазинах реализуют по сниженным ценам. Это прямое нарушение законодательства, поскольку продавать товар, срок годности на который уже истек, даже по очень низким ценам — нельзя», — предупреждает специалист.

Продавец может снижать цену товара, когда до истечения срока годности осталось немного времени.

При маркировке кондитерских изделий, творога, творожной массы и другой скоропортящийся продукции должны быть указаны не только дата, но и час выработки. Такая продукция должна храниться только в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов.

«Иногда в магазине перебивают дату фасовки и срок годности, нанесённые производителем. Обращайте внимание при выборе на маркировку и при малейших сомнениях в добросовестности продавца, откажитесь от покупки, обратитесь к администрации магазина или в органы Роспотребнадзора», — заключает эксперт.

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