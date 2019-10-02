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Новости. Общество
20:40, 02 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

Назван средний размер ежедневного чека россиян

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По данным холдинга "Ромир", на минувшей неделе он составил 558 рублей.

Средний ежедневный чек россиян по итогам прошедшей недели практически не изменился и составил 558 рублей, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Индекс недельного среднего чека показывает динамику среднего значения стоимости покупок домохозяйств, совершенных в течение недели. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"На минувшей неделе, с 23 по 29 сентября, средний чек, как и недельные расходы, продемонстрировал стабильность. Так, недельный средний чек практически не изменился, потеряв лишь 7 копеек относительно значений предыдущей недели. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек снизился на 2,2% или на 12 рублей 50 копеек. Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 39-й неделе оказался выше на 1,8% или 9 рублей 60 копеек", - говорится в сообщении.

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