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Назван срок получения анонсированных Путиным выплат для россиян с детьми

Новости. Общество
19:40, 05 Мая 2021
фото: © bashinform/Андрей Старостин
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Выплаты по 10 тысяч рублей семьям со школьниками должны провести до 17 августа.

Правительство РФ до 17 августа должно получить доклад об осуществлении выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Как сообщила в среду пресс-служба кабмина, соответствующие поручения по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом информирует ТАСС.

"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа", - сообщили в правительстве.

О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет профильные ведомства обязаны отчитаться до 1 июля. Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Всего в правительственном перечне поручений по реализации послания значится 58 пунктов. Помимо поддержки семей с детьми и беременных, они касаются вопросов модернизации здравоохранения, поддержки отечественной туристической отрасли, предоставления госуслуг и обеспечения финансовой устойчивости бюджетов регионов.

Мишустин 28 апреля сообщил, что за три дня после оглашения послания уже практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов, и главная задача - реализовать послание быстро и эффективно.

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