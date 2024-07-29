Назван срок запрета движения судов по Беломорканалу в Карелии

Судоходство на участке Беломорско-Балтийского канала остановлено до осени.

В администрации Беломорканала сообщили о сроке действия запрета движения судов на участке 1246-1255 км. Соответствующее постановление Минтранса России опубликовано на сайте администрации ББК.

Запрет движения судов действуют с 29 июля по 1 сентября 2024 года. При этом администрации ББК поручили информировать Росморречфлот о сокращении или продлении действий запрета.

Движение судов по Беломорканалу было остановлено 29 июля. Причиной этого стал прорыв временной перемычки, построенной при реконструкции плотины возле 11 шлюза ББК.

Напомним, в понедельник, 29 июля, при строительстве плотины при 11 шлюзе Беломорканала в Сегежском округе была прорвана временная перемычка. Воды смыла дома в двух населенных пунктах. При наводнении погибли 3 человека, еще 10 пострадали.