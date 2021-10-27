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Элиссану Шандаловичу назвали дату завершения строительства ФОКа в Медвежьегорске

Новости. Общество
16:11, 27 Октября 2021
фото: © Законодательньное собрание Карелии

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Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в рамках рабочей поездки в Медвежьегорск посетил площадку, на которой идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Как сообщил спикеру парламента и депутату Законодательного собрания Галине Алуповой мастер строительно-монтажных работ Лев Июдин, в настоящее время, в частности, благоустраивается территория, завершается установка ограждения, ведутся строительные наружные и внутренние работы. Все возникающие вопросы оперативно решаются.

Элиссан Шандалович отметил, что открытия ФОКа очень ждут жители Медвежьегорска, и задал вопрос, когда планируется завершить все работы. Представитель подрядчика обозначил дату — 20 декабря 2021 года.

«Глава республики, парламент Карелии постоянно держат ситуацию с ФОКом на контроле. Ранее строительство этого объекта вызывало беспокойство, так как менялись подрядчики. После прихода серьезной карельской строительной компании ситуация кардинально изменилась. Сейчас мы видим, что работы ведутся очень активно, в графике. Очень надеемся, что в конце декабря мы получим этот объект и в новом году жители Медвежьегорска, Медвежьегорского района смогут здесь заниматься спортом», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Карелии.

По словам главы районной администрации Максима Антипова, в ФОКе, для которого закуплено спортивное оборудование, смогут заниматься различными видами спорта взрослые и дети. Объект рассчитан на проведение соревнований различного уровня, в том числе всероссийских. В ближайшее время будет составлено штатное расписание и расписание занятий, учитывающее интересы спортивных школ города.

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