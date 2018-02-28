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Новости. Общество
22:00, 28 Февраля 2018

Названа группа людей, больше других предрасположенная к ожирению

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На это влияет время, в которое они родились.

Люди, родившиеся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов, наиболее склонны к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями, рассказывает "Лента.ру". Об этом говорится в исследовании, проведенном британской благотворительной организацией Cancer Research UK.

Специалисты считают, что примерно 70 процентов представителей поколения 1980-х и 1990-х годов будут страдать ожирением в возрасте от 35 до 44 лет. В то же время избыточный вес в этом возрасте имели только пять человек из десяти, родившихся с 1945 по 1955 годы.

"Миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания, но ничто не превзойдет сбалансированную диету. Лучший способ сохранить здоровый вес - есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды", - заявила один из авторов исследования профессор Линда Баул.

При этом в организации напомнили, что лишний вес провоцирует 13 видов онкологических заболеваний, в том числе рак груди, кишечника и почек.

В середине февраля японские ученые представили исследование, которое выявило зависимость между индексом массы тела и скоростью приема пищи. По мнению исследователей, быстрое поглощение еды часто приводит к ожирению.

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