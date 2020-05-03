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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Новости. Общество
17:30, 03 Мая 2020
фото: https://pixabay.com/
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Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.

К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square, пишет РИА Новости.

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских государств со статистикой смертности от COVID-19.

Оказалось, что эти показатели взаимосвязаны, и в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше.
"Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии", — говорится в исследовании.

Кроме того, недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего погибают от коронавирусной инфекции.

На данный момент ученые работают над рекомендациями по профилактике болезни с помощью биологически активных веществ.

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.

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