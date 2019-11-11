Названа причина падения ребенка с крыши пятиэтажного дома в Карелии

Появились подробности падения 12-летнего мальчика в Костомукше.

Пострадавший ребенок с другом пытались перепрыгнуть с крыши 26-го на крышу 24-го дома по улице Ленина в Костомукше, пишет местное издание "Новости Костомукши".

"Одному школьнику это сделать удалось, и он выбежал на улицу через также незапертый вход 24-го дома. Другому повезло меньше – он сорвался вниз", – сообщили в издании.

Начальник ОМВД по Костомукше Сергей Морозов сообщил, что в сентябре в полицию неоднократно поступали заявления от горожан о том, что на крыше дома № 26 по улице Ленина постоянно "тусуются" подростки. Поэтому ведомство направило управляющей компании запрос с требованием запереть выходы на кровлю.

По словам руководителя МУП "ЦМР", на крыше дома велись работы, поэтому она и была открыта. После окончания работ подрядная организация заблокировала выход на кровлю, в этом убедился и представитель управляющей компании, который выходил на проверку. 29 октября УК направила в полицию письмо о выполнении требования.

Напомним, 8 ноября вечером 12-летний подросток в Костомукше сорвался с крыши 5-этажного дома. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Бортом МЧС пострадавшего доставили в Детскую республиканскую больницу.

Следком начал проверку по факту падения подростка с крыши.