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Новости. Происшествия
21:45, 11 Ноября 2019
фото: ©МЧС Карелии

Названа причина падения ребенка с крыши пятиэтажного дома в Карелии

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Появились подробности падения 12-летнего мальчика в Костомукше.

Пострадавший ребенок с другом пытались перепрыгнуть с крыши 26-го на крышу 24-го дома по улице Ленина в Костомукше, пишет местное издание "Новости Костомукши". 

"Одному школьнику это сделать удалось, и он выбежал на улицу через также незапертый вход 24-го дома. Другому повезло меньше – он сорвался вниз", – сообщили в издании.

Начальник ОМВД по Костомукше Сергей Морозов сообщил, что в сентябре в полицию неоднократно поступали заявления от горожан о том, что на крыше дома № 26 по улице Ленина постоянно "тусуются" подростки. Поэтому ведомство направило управляющей компании запрос с требованием запереть выходы на кровлю.

По словам руководителя МУП "ЦМР", на крыше дома велись работы, поэтому она и была открыта. После окончания работ подрядная организация заблокировала выход на кровлю, в этом убедился и представитель управляющей компании, который выходил на проверку. 29 октября УК направила в полицию письмо о выполнении требования.

Напомним, 8 ноября вечером 12-летний подросток в Костомукше сорвался с крыши 5-этажного дома. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Бортом МЧС пострадавшего доставили в Детскую республиканскую больницу.

Следком начал проверку по факту падения подростка с крыши.

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Комментарии

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кир
2019-11-11 22:39:05
Нашим людям глубоко пофиг всё, что не касается еды, выпивки и курения. Низовое звено работников зачастую совсем без присмотра. Работу у них не принимают, за безопасностью не следят. Кто может, валите скорее отсюда. Порядка не будет в обозримом будущем. В моем квартале ранее ходила мастер с ЖЭУ и ставила дворников на работу, контролировала. Теперь этого нет. Как такая цивилизация собирается дальше существовать? Без войны?
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