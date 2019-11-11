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Новости. Происшествия
10:11, 11 Ноября 2019
фото: © pencioner.ru, © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Следком Карелии начал проверку по факту падения с крыши дома 12-летнего подростка

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Следственным отделом по Костомукше проводится доследственная проверка по факту получения травмы 12-летним мальчиком, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 8 ноября в Костомукше мальчик, проявив собственную неосторожность, упал с крыши пятиэтажного жилого дома. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь.

По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее родные пострадавшего ребенка сообщали, что он пришел в сознание и ждет встречи с родителями.

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