Названа самая востребованная новая профессия в 2021 году

Стало известно, кто возглавляет рейтинг самых востребованных новых профессий в этом году.

Рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.

Спрос на них во время пандемии вырос в пять раз, а на терапевтов и педиатров — почти в десять раз.

«Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей», — говорится в отчете.

Общемировой тренд — увеличение спроса на специалистов в области экологии, чей доход начинается от 60 тысяч рублей. Среди востребованных профессий будущего — специалисты навигации и строительства в условиях Арктики (вахта — до 160 тысяч рублей) и робототехники — они получают до 90 тысяч рублей.

Кроме того, востребованы и появившиеся относительно недавно профессии пилота дронов (их зарплата начинается от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнера виртуальной реальности или VR-архитектора (от 90 тысяч рублей).