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Названа уникальная особенность коронавируса

Новости. Общество
22:00, 04 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Коронавирус обостряет все хронические патологии и приводит к серьезным нарушениям в работе организма.

Об этом заявил в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает РИА Новости.

"Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма", — сказал медик.

По его словам, инфекция способна проявить скрытые проблемы, которые были в организме до заражения. Бессимптомно вирус переносят абсолютно здоровые люди, отметил Болибок.

"Но если у человека есть какая-то зона повреждения сосудов, то после COVID-19 будут сосудистые осложнения", — предостерег иммунолог. Это, в свою очередь, приведет к проблемам с органами, которые эти сосуды снабжают.

Болибок отметил, что достаточно часто коронавирус приводит к тромбозам, грозящим даже ампутацией конечностей.

"Забиваются тромбом сосуды, кровоснабжающие ногу, нога умирает, возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать", — разъяснил специалист.

Еще одна серьезная опасность — инсульт. Он может произойти при травмах сосудов головного мозга.

Врач призвал после перенесенного COVID-19 пройти диспансеризацию, чтобы выявить возможные последствия болезни.

Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

 

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