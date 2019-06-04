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Новости. Политика
09:03, 04 Июня 2019

"Старосты в Карелии станут "лишней надстройкой" во взаимодействии населения и власти"

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Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов прокомментировал инициативу главы республики Артура Парфенчикова о введении института старост.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ, член комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Евгений Ульянов в интервью "Клубу регионов" заявил, что старосты станут "лишней надстройкой" во взаимодействии населения и власти. В целом, по мнению депутата, в Карелии негативно воспримут введение этого института.

"Мне непонятно, зачем нужная эта должность, - сказал Евгений Ульянов. -  Староста, по сути, должен работать как депутат местного совета. И таким образом, он будет подменять работу местного депутата. Получается переплетение обязанностей. В этом случае могут произойти какие-то противоречия между депутатами и старостами. И если депутата выбирает народ, то старосту все-таки назначает местная власть. А если народ выберет в старосты какого-то общественника, который неугоден местным властям, а муниципалитет этого не захочет? Это опять приведет к закулисным играм".

Ульянов также обратил внимание, что само название должности "староста" вызывает эмоциональную неприязнь у жителей республики.

"Во время Великой Отечественной старосты в Карелии были прислужниками нацистской Германии или финских оккупационных властей. При обсуждении законопроекта о введении старост с главами муниципалитетов, они прямо заявляют, что если они предложат кому-то стать старостой, то их засмеют и заплюют".

Напомним, создать в Карелии институт старост предложил глава республики Артур Парфенчиков. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент.  

Директор Ассоциации сельских муниципальных образований и городских поселений Юрий Гурман в интервью "Клубу регионов" отметил, что введение института сельских старост должны инициировать на местном уровне, а не на уровне главы региона.

"Мы помним, что в Конституции 12 статья говорит, что местное самоуправление самостоятельное и не входит в систему органов госвласти. Поэтому не очень понятно, почему вопрос о введении той или иной структуры на муниципальном уровне поднимает губернатор. Это должно местное сообщество инициировать. Если есть такая потребность, тогда местное сообщество само решает, что им нужен староста. Опыт показывает, что институт старост везде работает по-разному. Когда это инициируется сверху и административно, то негативный эффект понятен. А когда это исходит из потребности жителей, то это работает. Это облегчает людям жизнь, помогает представлять их интересы в административных структурах".

В документе говорится, что назначать старост будут местные советы по представлению схода жителей. При этом староста не должен являться государственным или муниципальным служащим и не может состоять в трудовых отношениях с органами местного самоуправления. Цель введения института старост – "организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения".

Добавим, что согласно законопроекту, срок полномочий у старосты в Карелии будет не менее двух и не более пяти лет. Один и тот же человек сможет занимать эту должность любое количество раз. Старостам при желании органов местного самоуправления будут выдавать удостоверения, компенсировать расходы, связанные с осуществлением ими полномочий, и платить зарплату.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-06-04 10:42:08
Нельзя останавливаться! Надо назначать еще санитарок, председателей советов отрядов и дежурных по классу/поселению.
Ностальгия по советской школе - это хорошо, но в 50+ пора бы успокоиться.
кир
2019-06-04 10:06:19
Компартия - лишнее звено.
zenden
2019-06-04 09:35:58
Старосты и приставы в правительстве и есть оккупационный режим в Карелии , вернот этот коммунист говорит .
Lana
2019-06-04 09:16:57
Староста класса в советских школах и староста группы в ВУЗе тоже пособники окупационного режима???

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