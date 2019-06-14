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Новости. Общество
22:00, 14 Июня 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Названо число патриотов в России

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Почти три четверти россиян считают себя патриотами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение» (ФОМ), пишет "Лента.ру".

Отмечается, что чаще всего патриотами себя называют жители страны в возрасте от 31 до 45 лет с высшим образованием (84%). Следующая группа — россияне в возрасте от 46 до 60 лет (78%). Больше всего патриотов оказалось в Москве (80 процентов) и Южном федеральном округе (79%).

Не считает себя патриотами 21% опрошенных, среди них больше всего людей со средним общим образованием и ниже (31%). 29% респондентов, не назвавших себя патриотами, заявили, что не пойдут на выборы президента, если они состоятся в ближайшее воскресенье.

По мнению россиян, ключевую роль в формировании чувства патриотизма играет воспитание — так ответили 48% респондентов. Жители страны считают, что патриот не может оставаться равнодушным к окружающей среде (69%), избегать службы в армии (6%) и не знать историю своей страны (68%). При этом большинство опрошенных отмечают, что патриот может предпочитать иностранную литературу и искусство отечественным (57%).

Опрос проводился 8-9 июня в 53 субъектах России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

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