Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак

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Число половых партнеров назвал главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.
Женщины до вступления в брак имеют 1-2 половых партнера, мужчины – 6-8, пишет издание "РИА Новости".
Аполихин уточнил, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем проходит более 10 лет.
Частая смена партнеров, по словам эксперта, может приводить к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.
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