Названо число половых партнеров у россиян до вступления в брак

Число половых партнеров назвал главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Женщины до вступления в брак имеют 1-2 половых партнера, мужчины – 6-8, пишет издание "РИА Новости".

Аполихин уточнил, что от "сексуального дебюта" до вступления в брак среднем проходит более 10 лет.



Частая смена партнеров, по словам эксперта, может приводить к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.