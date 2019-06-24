Названо лучшее место для секса в доме

Эксперт по менопаузе и гормональным изменениям назвал лучшее место для секса в доме.

По словам специалиста Шахзади Харпер, идеальным решением являются занятия сексом на кухне, но не перед или после приема пищи, пишет издание "Актуальные новости".



Это объясняется тем, что в этом месте дома есть некоторые "удобные реквизиты" для сжигания калорий.



"Неплохим решением является обеденный стул, когда мужчина садится на него, а женщина располагается сверху, что позволяет сжечь в этом положении большее количество калорий", – отмечает эксперт.



Доктор рекомендует также опираться в процессе на кухонный стол.



