Названо лучшее место для секса в доме

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Эксперт по менопаузе и гормональным изменениям назвал лучшее место для секса в доме.
По словам специалиста Шахзади Харпер, идеальным решением являются занятия сексом на кухне, но не перед или после приема пищи, пишет издание "Актуальные новости".
Это объясняется тем, что в этом месте дома есть некоторые "удобные реквизиты" для сжигания калорий.
"Неплохим решением является обеденный стул, когда мужчина садится на него, а женщина располагается сверху, что позволяет сжечь в этом положении большее количество калорий", – отмечает эксперт.
Доктор рекомендует также опираться в процессе на кухонный стол.
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