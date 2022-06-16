Названо лучшее время суток для нанесения дезодоранта

Дерматолог Амна Адель из Лондона раскрыла лучшее время для нанесения дезодоранта.

Медик заявила, что данное косметическое средство следует использовать не утром, вопреки распространенной практике, а перед сном, и наносить его на сухую кожу. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ролик дерматолога, который Амна Адель разметила в соцсети.

При этом врач отметила, что для борьбы с повышенным потоотделением уместнее применять не просто дезодоранты, а антиперспиранты. По ее словам, первые лишь маскируют неприятный запах, в то время как вторые приводят к сокращению выделяемой биологической жидкости. Кроме того, специалистка посоветовала протирать тело таким антибактериальным препаратом, как бензоилпероксид.

Видео дерматолога стало вирусным, набрав 1,5 миллиона просмотров. Пользователи поблагодарили эксперта за предоставленные лайфхаки. «Спасибо, то что нужно! Я всегда потею даже при минимальной активности», «Это особенно полезно знать летом», «Благодарю вас! Обязательно применю ваши рекомендации», — прокомментировали они.