Названо три самых популярных безвизовых направления у российских туристов

Эксперт перечислила топ популярнейших безвизовых направлений из России.

Выбор стран для отдыха россиян без визы достаточно широкий, рассказала эксперт по туризму, турагент Анастасия Тимко. В беседе с «Лентой.ру» она назвала топ направлений, которые можно рассмотреть для путешествия осенью 2024 года.

В первую очередь, по мнению эксперта, стоит обратить внимание на Турцию. Среди плюсов направления она выделила отличный и привычный для российских туристов сервис, прямые перелеты, большое количество горящих туров. Тимко также добавила, что цены на отдых в Турции начинаются от 50 тысяч рублей на человека.

На второе место турагент поставила Черногорию. «Неизбитое направление. Для тех, кто соскучился по Европе, вообще, супер. О красотах Адриатики можно и не говорить, балканская кухня и гостеприимство. Цены в среднем 100 тысяч рублей на человека — перелет плюс проживание», — поделилась она.

На третьем месте оказался Египет. По словам Тимко, в это время года там уже нет жары, но купаться еще можно. В числе преимуществ эксперт выделила любимое всеми «все включено», прямые перелеты. Что касается цен, то уложиться можно и в 100 тысяч рублей на двоих, сказала она.