Названы 10 блюд-убийц, которые уничтожают сердце человека

Американский журнал Time назвал 10 продуктов, которые наносят наибольший урон сердечно-сосудистой системе.

Так, например, специалисты не рекомендуют есть гамбургеры. По словам профессора Университета Хофстры и начальника отделения кардиологии в Британской епископальной больнице Святого Ионна в Нью-Йорке Регины Друз, насыщенные жиры в сочетании с углеводами могут оказать крайне негативное влияние на здоровье сердца. К тому же во многих предприятиях общественного питания ингредиенты не всегда самого высокого качества, пишет "Лайф".

Высоким содержанием насыщенных жиров обладают обработанное мясо и колбасные изделия. Кроме того, в них содержится огромное количество соли, как и в пицце. Кроме колбасы, вероятность столкнуться с ними есть в печеньях и различной выпечке. Высоким содержимым сахара могут "похвастаться" конфеты, безалкогольные напитки и подслащённые соки. Рекламируемые как часть здоровой диеты сухие завтраки так же полны сахара, как печенье и выпечка.

Блюда глубокой прожарки, такие как картофель-фри, содержат в себе трансжиры, которые образуются из-за методов приготовления блюда. Проблему трансжиров несёт в себе и маргарин. Любители диетической газировки, как правило, гиперкомпенсируют и начинают потреблять больше калорий. Кроме того, вещества в составе газировки делают людей склонными к ожирению.