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Названы 5 продуктов, которые всегда должны быть на кухне, если вы действительно хотите похудеть

Новости. Общество
00:10, 30 Августа 2022
фото: © nashatynda.ru

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Бесполезно пытаться запретить себя любимые вредные сладости, если вы не позаботились о наличии полезной альтернативы.

Если вы по-прежнему полагаете, будто бы если хочешь похудеть — нужно прекратить есть, вы не совсем правы. Голод делу не поможет, да и строгие запреты приведут только к срывам и перееданию, пишет doctorpiter.

Мы так много говорим о том, какие продукты худеющим есть нельзя, что забываем вспомнить о том, какие есть можно и даже нужно. Раз вы поставили цель избавиться от лишнего веса, нужно полноценно подготовиться к выполнению задачи — и набить свой холодильник полезными продуктами, которые насытят вас, оздоровят и не дадут вам утолять голод булочками и чипсами.

Вот небольшой список из продуктов, которые обязательно должны быть на кухне худеющего человека.

Черника
Один из продуктов, который лучше всегда держать в холодильнике на случай, если захочется перекусить — черника. В этой ягоде много антиоксидантов и клетчатки и очень мало калорий — всего 57 ккал на 100 граммов продукта. Поэтому черника сможет насытить вас.
Смело добавляйте чернику в свой йогурт или кашу, используйте ее для пирогов без сахара. Можно даже заморозить — тогда сможете насладиться ягодой даже зимой.

Овсянка
Если вы искали идеальный вариант для сытного завтрака — попробуйте начинать свой день с овсянки! Готовить ее легко, клетчатки в ней много, так что такое блюдо поможет зарядиться энергией и насытит вас до обеда. В кашу можно добавлять в овсянку фрукты, молоко, орехи и семечки.

Грецкие орехи
Еще один отличный вариант для здорового перекуса — грецкие орехи. В них много белка, который так нужен для построения мышц, так что на орехи определенно стоит налегать тем, кто ходит в спортзал.
Кроме того, грецкие орехи богаты полезными омега-3 жирными кислотами. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают сбросить лишний вес.
Как отмечает диетолог Лорен Манакер, грецкие орехи помогают меньше есть. Как итог — вы худеете и не страдаете при этом от постоянного голода.

Замороженные овощи
У всех бывают дни, когда на готовку ни сил, ни времени нет. Порой так и хочется не заморачиваться особо, а просто быстро что-то съесть и пойти отдыхать. Чтобы в такие моменты не срываться и не набивать желудок фастфудом, можно держать в морозилке запас замороженных овощей.
Конечно, многие полезные свойства овощей в таком виде теряется. Зато они все еще остаются низкокалорийными и насыщенными клетчаткой. Разогреть их можно очень быстро, а различные приправы и специи помогут разнообразить вкус. Так что не пренебрегайте замороженными наборами — они могут помочь вам избежать срывов.

Лосось
Если вы любите рыбу, лучше иметь дома запас лосося. Неважно, свежий, консервированный или замороженный, лосось обеспечит вас жирными кислотами омега-3 и белком. Блюда из лосося сделают вас сытым надолго. Попробуйте включить его в свое меню — и готовить хотя бы два раза в неделю. А если лосось для вас слишком дорогой, попробуйте заменить его на любую другую жирную рыбу.

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