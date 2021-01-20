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Названы четыре города Карелии, жители которых чаще всего попадались на удочку мошенников

Новости. Общество
10:49, 21 Января 2021
фото: © kazanpress.ru
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Жители Карелии за год перевели мошенникам более 180 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

В минувшем году в Республике Карелия отмечен рост преступлений, совершенных дистанционно. Так, по сравнению с 2019 годом, количество дистанционных преступлений увеличилось на 49% и составило 2885 фактов. Под влияние негативной тенденции попали все районы республики, но наибольшее количество заявлений зарегистрировано в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

Несмотря на масштабную профилактическую работу в полиции ежедневно фиксируются сообщения о совершенных дистанционных преступлениях. Суммы ущерба, причиненного гражданам, варьируются от нескольких тысяч до миллионов рублей.

Наиболее распространенными схемами обмана остаются звонки от лжесотрудников службы безопасности банков, которые якобы пытаются предотвратить незаконные манипуляции по счетам; обещания компенсаций за некачественные лекарственные препараты; сделки купли-продажи на электронных площадках; общение в социальных сетях, где от лица знакомых злоумышленники просят перечислить им денежные средства.

Полиция Карелии призывает граждан не терять бдительность!

Помните:
- никогда и никому нельзя сообщать персональные данные, реквизиты карты, CVC- код безопасности и пароли, приходящие в СМС-сообщениях;
- никогда не стоит перечислять денежные средства на неизвестные счета по указанию неизвестных лиц, кем бы они не представились;
- для уточнения информации по банковскому счету необходимо обращаться в финансовое учреждение лично или по официальным номерам телефонов, указанным на обороте карты;
- при оплате товаров или услуг в сети интернет нужно проверять информацию о продавце до совершения денежного перевода, пользоваться проверенными сайтами, при работе которых используется защищенное соединение.

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Комментарии

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кир
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Хорошо живут, черти!
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