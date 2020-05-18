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Названы даты отключения горячей воды в Петрозаводске

Новости. Общество
17:10, 18 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Утвержден график отключения микрорайонов города от горячего водоснабжения, сообщили в "РКС-Петрозаводск".

С 24 июня по 8 июля горячей воды не будет в Центре, Привокзальном районе, Сулажгоре, на Октябрьском и Первомайском проспектах, в микрорайонах Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок и в районе Радиозавода.

Также с 24 июня по 8 июля будут проводить работы по испытанию тепловых сетей в микрорайонах Соломенное, Птицефабрика и Пески.

С 27 июля по 6 августа горячей воды не будет в микрорайоне Ключевая.

Напомним, изменение сроков профилактических отключений связаны с эпидемиологической ситуацией из–за коронавируса и нахождением людей  в режиме самоизоляции.

"Чтобы не вносить в жизнь граждан дополнительных неудобств, принято решение сдвинуть сроки отключения горячей воды в Петрозаводске", – пояснила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-18 19:05:47
Сколько десятков лет надо ещё, чтобы сделать систему водоснабжения в городе совсем без отключения? Та цивилизация победит, у которой люди лучше и больше работают. Так, самобытные?
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