Названы даты отключения горячей воды в Петрозаводске

Утвержден график отключения микрорайонов города от горячего водоснабжения, сообщили в "РКС-Петрозаводск".

С 24 июня по 8 июля горячей воды не будет в Центре, Привокзальном районе, Сулажгоре, на Октябрьском и Первомайском проспектах, в микрорайонах Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок и в районе Радиозавода.

Также с 24 июня по 8 июля будут проводить работы по испытанию тепловых сетей в микрорайонах Соломенное, Птицефабрика и Пески.

С 27 июля по 6 августа горячей воды не будет в микрорайоне Ключевая.

Напомним, изменение сроков профилактических отключений связаны с эпидемиологической ситуацией из–за коронавируса и нахождением людей в режиме самоизоляции.

"Чтобы не вносить в жизнь граждан дополнительных неудобств, принято решение сдвинуть сроки отключения горячей воды в Петрозаводске", – пояснила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова.