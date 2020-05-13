Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

Сроки профилактических отключений горячего водоснабжения в столице Карелии сдвинули на конец июня.

О новом графике отключения горячей воды "Столице на Онего" сообщила первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова. По ее словам, в Петрозаводске сроки сдвинуты предварительно на 24 июня. В микрорайоне Ключевая вода исчезнет из кранов горожан в июле-августе.

"К сожалению, совсем отказаться от планового отключения горячей воды нет возможности, так как в это время проводятся обязательные регламентированные работы", - отметила заместитель министра.

Изменение сроков профилактических отключений связаны с эпидемиологической ситуацией из–за коронавируса и нахождением людей в режиме самоизоляции.

"Чтобы не вносить в жизнь граждан дополнительных неудобств, принято решение сдвинуть сроки отключения горячей воды в Петрозаводске", - пояснила Анна Борчикова.

Напомним, в прошлом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска состоялось во второй половины июня, однако на Ключевой оно началось уже 28 мая.