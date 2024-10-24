Названы даты выплаты пенсий и пособий в Карелии в ноябре

В карельском отделении Соцфонда рассказали, когда жители республики получат пенсии и пособия.

В карельском отделении Социального фонда Росси опубликовали график выплаты пособий и пенсий на ноябрь 2024 года.

Выплатной период в Карелии начнется 2 ноября. В этот день семьям с детьми будут перечислены:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

ежемесячную выплату на ребенка военнослужащих по линии СФР.

Следующая выплата, ежемесячное пособие из материнского капитала на ребенка до 3 лет, будет перечислена 5 ноября.

Пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей будут перечислены 8 ноября. Все эти выплаты будут начисляться за минувший месяц, октябрь.

Пенсии будут зачисляться по обычному графику, 9, 12 и 22 ноября. Их будут выплачивать за текущий месяц, ноябрь.

В Соцфонде уточнили, что пенсии и пособия, выплачиваемые через почтовые отделения, будут производиться с поправкой на график работы этих отделений.