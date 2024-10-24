здоровье работа экология
реклама на сайте
Главарь хулиганской шайки сломал ветви деревьев в заповеднике на границе Карелии
24.10.2024 15:40
«Въезжай и живи»: в ЖК «Флотилия» квартиру с потрясающими видами на Онежское озеро можно купить с отделкой «под ключ»
25.10.2024 13:15

Названы даты выплаты пенсий и пособий в Карелии в ноябре

Новости. Общество
08:20, 29 Октября 2024
фото: © Denis Vostrikov / istockphoto

Новости партнеров

В карельском отделении Соцфонда рассказали, когда жители республики получат пенсии и пособия.

В карельском отделении Социального фонда Росси опубликовали график выплаты пособий и пенсий на ноябрь 2024 года.

Выплатной период в Карелии начнется 2 ноября. В этот день семьям с детьми будут перечислены:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

ежемесячную выплату на ребенка военнослужащих по линии СФР.

Следующая выплата, ежемесячное пособие из материнского капитала на ребенка до 3 лет, будет перечислена 5 ноября.

Пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей будут перечислены 8 ноября. Все эти выплаты будут начисляться за минувший месяц, октябрь.

Пенсии будут зачисляться по обычному графику, 9, 12 и 22 ноября. Их будут выплачивать за текущий месяц, ноябрь.

В Соцфонде уточнили, что пенсии и пособия, выплачиваемые через почтовые отделения, будут производиться с поправкой на график работы этих отделений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.10.2024, 11:06
Финляндия в 8 раз увеличила закупки важного продукта в России
24.10.2024, 10:00
В Финляндии объявили о полном закрытии КПП на границе Карелии
25.10.2024, 20:30
Названа оптимальная температура для перехода на зимние шины
23.10.2024, 08:50
В Петрозаводск приедет певица с одним из самых душевных голосов на российской эстраде
28.10.2024, 00:10
Кинолог рассказал, какие люди могут стать жертвами агрессии со стороны собак
28.10.2024, 06:40
Ученые обнаружили неожиданных обитателей в водохранилище в Карелии

Аналитика

28.10.2024 10:37
Обществоведение
Тепло, светло и чисто!
Осень – время подводить итоги прошедшего строительного сезона, возможность проанализировать что изменилось в городе и какие задачи предстоит решить городской администрации в самое ближайшее время.
Как найти свое призвание и избежать ловушки нелюбимой профессии: советы от тренера по фигурному катанию
23.10.2024 12:09
Как спасти онежского лосося
21.10.2024 09:15
Резня в Деревянном. Год спустя
16.10.2024 18:30
Костомукшу снова принуждают организовать в городе помойки
15.10.2024 14:47
Вся аналитика

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

Спустя 80 лет карельские поисковики вернули имена пятерым неизвестным солдатам
04.10.2024 15:30
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.