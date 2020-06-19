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Названы дешевые направления для путешествий по России в июле

Новости. Общество
20:40, 19 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города дешевле всего будет поехать в июле этого года, исходя из стоимости авиаперелётов и проживания.

Так, в этом рейтинге оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск, пишет RT.

Цены на авиабилеты в эти города – от 850 до 1400 рублей, на проживание за одну ночь в трёхзвёздочном отеле – от 850 до 1800 рублей.

Например, цена авиабилета в Москву будет начинаться от 850 рублей, проживание в трёхзвёздочном отеле за одну ночь – от 1300, в Астрахани – 930 и 780 рублей соответственно, в Волгограде – 930 и 1000 рублей, в Санкт-Петербурге – 1000 и 1400 рублей.

Аналитики также отметили, что вполне бюджетной будет и поездка на курорты. Например, билет на самолёт в Минеральные Воды обойдётся в 1070 рублей.

"Во многих регионах смягчаются карантинные меры, курорты уже принимают туристов, в двухнедельной изоляции сидеть не придётся. Например, в Краснодарском крае открылись санатории с медицинской лицензией – в них можно попасть по путёвке. А с 1 июля откроет курортный сезон и Крым", – рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Для составления рейтинга учитывались средние минимальные цены на перелёты из всех городов России и средняя минимальная стоимость размещения в отелях в июле 2020 года.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что полноценный туристический сезон в России может начаться 1 июля.

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