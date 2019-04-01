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Новости. Общество
19:40, 01 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Яцина

Названы доходы самых популярных на ТВ астрологов и психологов

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Стало известно, сколько зарабатывают раскрутившиеся на телевидении психологи, астрологи и прочие специалисты.

Так, личная консультация звёздного астролога Василисы Володиной, прославившейся в программе "Давай поженимся!", может обойтись в сумму от 140 до 300 тысяч рублей. Также она открыла "Астроцентр Василисы Володиной", где работает команда её помощников. Их услуги стоят от 24 до 30 тысяч рублей, пишет "Лайф".

Ольга Романив, семейный психолог и частый гость таких программ как "Прямой эфир" Андрея Малахова, "Модный приговор", "ДНК", "Перезагрузка", шоу "Бородина против Бузовой", проекта "На 10 лет моложе", стала довольно высокооплачиваемой. За размещение своей анкеты в базе принадлежащего ей клуба знакомств "Классика отношений" придётся выложить от 35 до 250 тысяч рублей.

Свои консультации также даёт профессор, доктор медицинских наук Алексей Ковальков, который выступал экспертом в "Пусть говорят" и "Доме-2", а также вёл шоу "Еда по правилам и без" и "Семейный размер". Его девятимесячный курс может стоить от 29 до 81 тысячи рублей.

Фитнес-инструктор и диетолог Ирина Турчинская, известная по телепроекту "Взвешенные люди", берёт за свой 12-дневный спортивно-оздоровительный комплекс 122 тысячи рублей.

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