Названы источники роста доходов бюджета Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Правительство Карелии уточнило прогноз поступления доходов в бюджет Карелии в 2019 году – казна получит дополнительно 1,5 млрд рублей за счет налога на прибыль и других источников.
Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджет республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, который поступил в парламент Карелии.
С учетом роста налогооблагаемой прибыли поступления из этого источника увеличатся на 1,3 млрд рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.04.2019, 12:30
21.04.2019, 14:40
20.04.2019, 19:40
25.04.2019, 18:13
19.04.2019, 15:55
Аналитика
25.04.2019 10:26
Капитал
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
24.04.2019 10:53
22.04.2019 14:25
22.04.2019 10:56
22.04.2019 09:47
Чтиво
25.04.2019 09:57
Личное мнение
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
24.04.2019 10:00
24.04.2019 09:14
22.04.2019 13:28
Медиа
Новое
Сегодня 10:07
Опрос
Сколько вы зарабатываете в месяц?
Комментарии