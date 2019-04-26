Названы источники роста доходов бюджета Карелии

Правительство Карелии уточнило прогноз поступления доходов в бюджет Карелии в 2019 году – казна получит дополнительно 1,5 млрд рублей за счет налога на прибыль и других источников.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджет республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, который поступил в парламент Карелии.

С учетом роста налогооблагаемой прибыли поступления из этого источника увеличатся на 1,3 млрд рублей.

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