Названы лидеры по объёму введённого жилья в Карелии за 2020 год

В 2020 году застройщики Карелии ввели в эксплуатацию порядка 150 тыс. квадратных метров жилья.

Речь идёт о многоквартирных домах. Несмотря на сложный год, а строителей это коснулось не в последнюю очередь, объём ввода жилья в 2020-ом сопоставим с показателями предыдущих лет.

Минстрой Карелии к началу февраля назовёт точные цифры, а портал Единый Ресурс Застройщиков* итоги по всем регионам России уже подвёл.

Лидером по объёму введённого жилья в Карелии за 2020 год стала компания "КСМ" (почти 40 тыс. кв. м. жилых площадей, т.е. более четверти всего возведённого в республике жилья). В тройке лидеров также строительные компании "Баренц Групп" и "Век".

*Единый ресурс застройщиков (erzrf.ru) включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.

На правах рекламы