Названы лучшие учителя и воспитатели года в Карелии

Министерство образования Карелии объявило имена победителей республиканских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».

Лучшими в своей профессии признаны учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 1» Наталья Усова (на фото) и воспитатель петрозаводского детского сада № 11 «Буратино». Дарья Савицкая.

Кроме того, в номинации «Учитель родного языка» победили преподаватель карельского языка Ильинской школы Олонецкого района Антонина Россиева; в номинации «Классный руководитель» — учитель начальных классов и финского языка школы № 2 Костомукши Евгения Сагайдак; в номинации «Дебют» — учитель физической культуры Шуйской школы Прионежского района Игорь Кузьмин; в номинации «Учитель здоровья» — преподаватель физкультуры школы № 5 Петрозаводска Кристина Рощина.

Лауреатами конкурса «Воспитатель года» стали музыкальный руководитель костомукшского детского сада «Ауринко» Кристина Прах и воспитатель детского сада № 90 «Теремок» Петрозаводска Ирина Малолетникова.

Победители будут представлять Карелию на всероссийских этапах конкурсов.