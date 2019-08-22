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Новости. Экономика
11:24, 22 Августа 2019
фото: pixabay.com / photochur

Названы министерства и ведомства Карелии, где снизилось качество управления финансами

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Министерство финансов Карелии составило рейтинг главных распорядителей бюджетных средства - министерств и ведомств республики - по качеству управления финансами за второй квартал 2019 года.

По сравнению с первым кварталом снизились показатели 6 республиканских структур.

В их числе Контрольно-счетная палата Республики Карелия, которая отвечает за проведение аудита расходования бюджетных средств в региональных министерствах и ведомствах. Минфин заметил ухудшение качества отчетности палаты.

Снизился рейтинг министерства образования.  Причинами стали невыполнение прогноза по налоговым и неналоговым доходам, а также наличие и рост дебиторской задолженности. Качество отчетности Минобразования также вызвало претензии Минфина.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-08-22 12:44:34
Контрольно-счётная палат республики попала под раздачу Минфина республики, ну ждите ответную проверку :)
Leopol'd
2019-08-22 12:29:37
Подождите результатов минэкономразвития. Они летом избавились от единственного грамотного зама, Дмитрия Кислова.
Lana
2019-08-22 13:38:21
Leopol'd,

Ничего удивительного! От профессионалов избавляются бездари ни на что неспособные. Там таких пруд пруди благодаря папочкам карьеру делают, начиная с ТУ Росимущества да в замы минэка!
карел
2019-08-22 12:26:41
Да , что Карелия , вся Россия в ...пе .
Расходы бюджета за январь–июнь исполнены только на 42,5 %, это самый низкий уровень с 2012 г. Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%.
Деньги на нацпроекты в первые полгода не были полностью разблокированы: провели не все подготовительные мероприятия. Остались заблокированы по цифровой экономике - 37%, экологии - 21%, развитию экспорта - 12,7%. Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать.
По инвестпрограмме (ФАИП) хроническая проблема - деньги выделены, а оргмероприятия отстают.
К июлю завершили 15 из 387 запланированных объектов. Использовано 21,4% средств, это на 6 пунктов ниже даже антирекордного 2018 года. 80 млрд руб. заблокированы: не готова документация. ( Л. Кудрин )
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