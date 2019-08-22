Названы министерства и ведомства Карелии, где снизилось качество управления финансами
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Министерство финансов Карелии составило рейтинг главных распорядителей бюджетных средства - министерств и ведомств республики - по качеству управления финансами за второй квартал 2019 года.
По сравнению с первым кварталом снизились показатели 6 республиканских структур.
В их числе Контрольно-счетная палата Республики Карелия, которая отвечает за проведение аудита расходования бюджетных средств в региональных министерствах и ведомствах. Минфин заметил ухудшение качества отчетности палаты.
Снизился рейтинг министерства образования. Причинами стали невыполнение прогноза по налоговым и неналоговым доходам, а также наличие и рост дебиторской задолженности. Качество отчетности Минобразования также вызвало претензии Минфина.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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