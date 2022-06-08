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Названы наиболее полезные варианты летней окрошки

Новости. Общество
22:09, 02 Июля 2022
фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

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Наиболее полезные варианты летней окрошки назвала диетолог, нутрициолог, психолог, автор методики и книги «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.

«Окрошка — это народное творчество, ее можно делать без мяса, или с соевым, добавить туда авокадо, отварной топинамбур, отварные зерновые культуры и даже пророщенную пшеницу, маш или отваренную белую фасоль», — порекомендовала Богданова.

Она объяснила, что изначально блюдо состояло только из натуральных и полезных ингредиентов, без добавления кваса с высоким содержанием сахара, вредной жирной колбасы и майонеза. Настоящий «коктейль здоровья», по ее мнению, должен содержать множество натуральных овощей и корнеплодов, зелень с грядки, натуральные сливки и натуральную простоквашу — источник молочнокислых бактерий, способных восстановить микрофлору и наладить работу ЖКТ, пишет «Лента.ру».

Для того чтобы сделать окрошку максимально полезной, Богданова советует сделать домашний квас без сахара. Можно заменить его кефиром, таном или кумысом. Колбасу эксперт советует заменить вареной индейкой, курицей, говядиной или телятиной. Вместо майонеза использовать сметану и при приготовлении добавлять меньше картошки и больше редиса.

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