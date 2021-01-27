Названы обвиняемые по делу о гибели рабочего из Карелии при сносе СКК в Санкт-Петербурге

Следком РФ завершил расследование дела о гибели рабочего из Карелии при сносе Спортивно-концертного комплекса в Петербурге.

По данным следствия, комплекс работ по демонтажу здания производился подрядной организацией без принятия мер по предотвращению его самопроизвольного обрушения и с грубыми нарушениями строительных норм и правил охраны труда.

Указанные нарушения допущены руководителем организации-подрядчика ООО "Техснаб" Сергеем Акименко и производителями работ Николаем Ивановым и Дмитрием Смирновым. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека). Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, 31 января 2020 года при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8. Под завалами комплекса погиб молодой сварщик из села Деревянное в Карелии.

Уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека) было возбуждено следователями СК по Петербургу.