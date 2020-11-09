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Названы опасные для здоровья части курицы

Новости. Общество
21:30, 09 Ноября 2020
фото: pxhere.com
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Употребление в пищу определенных частей курицы может негативно отразиться на здоровье человека.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на китайский портал Sohu.

По словам экспертов, на куриной грудке много бактерий и паразитов, поэтому избыточное употребление этой части птицы плохо влияет на здоровье. Кроме того, стоит отказаться от употребления куриных легких, поскольку там также содержится много паразитов и бактерий, которые не погибают при термообработке из-за устойчивости к высоким температурам.

Также отмечается, что в куриной голове могут накапливаться опасные для здоровья человека вещества, а в куриной коже нет почти ничего полезного: она богата жиром и на ее поверхности много бактерий, отмечает телеканал "Звезда".

В 2019 году онкологи из Оксфордского университета заявили, что употребление курицы и другого мяса птицы может повышать риск развития рака простаты, неходжкинских лимфом и злокачественной меланомы.

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