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Названы основные способы защиты от клещей

Новости. Общество
20:40, 08 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина рассказала, как можно защититься от клещей.

По ее словам, сейчас численность клещей находится в пределах нормы для мая, но особенно их скопление наблюдается в сухой траве, пишут "Известия".

Чтобы защититься от паразитов, нужно соблюдать основные правила и помнить, что клещи всегда ползут снизу вверх, сказала Кривошеина.

При походе в лес необходимо носить глухую одежду, головной убор. Существуют спреи для отпугивания клещей как для людей, так и для домашних животных. Для питомцев также производятся специальные ошейники, объяснила энтомолог.

Одной из мер профилактики может стать прививка от клещевого энцефалита, но специалист отметила, что это не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%.

"Основной способ уберечь себя – не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя", – заявила Кривошеина.

Напомним, в Карелии с начала сезона в медицинские учреждения республики по поводу присасывания клещей обратилось 83 человека, среди пострадавших – 40 детей.

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