Названы парки и скверы, которые благоустроят в Петрозаводске в 2023 году

Утвержден перечень общественных территорий-победителей программы по благоустройству в столице Карелии.

Общественная комиссия по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» утвердила перечень объектов-победителей, которые благоустроят в Петрозаводске в 2023 году. Результаты голосования, которое проходило на единой платформе 10.gorodsreda.ru, рассмотрели сегодня на заседании комиссии.

Как сообщила депутат Петрозаводского городского совета, член комиссии Наталья Захарчук, в перечень общественных территорий для благоустройства по программе КГС в 2023 году вошли: Лососинский парк (2635 голосов), Приозерский парк (2241 голосов), Аллея Энтузиастов (2059 голосов), территория в районе дома №6 по улице Крылова (2038 голосов), Сквер Машиностроителей (2000 голосов), Семейная аллея (1882 голосов) и Ключевской сквер (1864 голосов).

Напомним, голосование за общественные территории, которые предстоит благоустроить в следующем году, завершилось 30 мая. Горожане имели возможность выбрать семь из 20 предложенных объектов в карельской столице для включения в программу благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). В этом году в опросе поучаствовали более 25 тысяч горожан.

Ранее стало известно, какие дворы благоустроят в Петрозаводске в следующем году.