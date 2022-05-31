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Стало известно, какие дворы благоустроят в Петрозаводске в следующем году

Новости. Общество
10:12, 01 Июня 2022
фото: © пресс-служба Петросовета

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Утвержден перечень петрозаводских дворов, которые благоустроят в 2023 году.

В администрации столицы Карелии прошло заседание Общественной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На нем был утвержден перечень объектов победителей, которые благоустроят в Петрозаводске в следующем году, сообщили в МВД республики.

В список вошли 35 дворов, набравших наибольшее количество баллов: улица Чапаева, д. 102, улица Чапаева, д. 104, Гвардейская улица, д. 46А, проспект Александра Невского, д. 55, улица Куйбышева, д. 13, улица Софьи Ковалевской, дома 7, 9, Советская улица, д. 3, улица Андропова, д. 6, Ведлозерская улица, д. 9, Повенецкая улица, д. 3, улица Фридриха Энгельса, д. 13, улица Зайцева, д. 26, Питкярантская улица, д. 18, улица Володарского, д. 45, Промышленная улица, дома 1А, 3, 1/26,, улица Коммунистов, дома 26А, 28, улица Л. Чайкиной, д. 2, улица Антонова, д.16, Ключевая улица, д. 19, Октябрьский проспект, д. 24В, улица Репникова, д. 27, Советская улица, д. 8. улица Ровио, д. 8..Балтийская улица, д. 29, Питкярантская улица, д. 28, улица Репникова, д. 1, Соломенское шоссе, д. 9Б, проспект Ленина, д. 28, улица Чернышевского, д. 19, Волховская улица, д. 4Б, Пограничная улица, д. 9.

До 30 июня этого года представитель дворовой территории из утвержденного перечня должен представить дизайн-проект благоустройства, подписанный лично и согласованный с управляющей компанией или иной организацией, обслуживающий жилищный фонд. Дизайн-проекты должны быть представлены в электронном виде. Прислать их нужно на адрес: natalya.chernobay@petrozavodsk-mo.ru. Кроме того, в МКУ «Служба заказчика» необходимо направить локальные сметы для согласования.

В мэрии напомнили, в этом году будут благоустроены те объекты, которые прошли конкурсный отбор в 2021-м. Это 35 дворов и семь общественных территорий. Работы уже начались.

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