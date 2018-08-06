Названы пять самых отвратительных в мире запахов

Научный портал ScienceAlert, основываясь на ранее проведенных исследованиях ученых, собрал подборку из пяти самых отвратительных в мире запахов.

На первом месте в списке — запах сероводорода. Такой аромат у тухлых яиц и Урана, о чем ранее узнали астрономы.

Второй — фрукт дуриан. В нем содержится 44 активных ароматических соединения, которые смешивают в один совершенно разные запахи — от гнилого яйца до карамели. Недавно плод дуриана привел к эвакуации целого университета в Австралии — тогда его аромат спутали с запахом газа.

На третьей строчке оказался цветок Раффлезия Арнольда, имеющий трупный запах с нотками гниения и рыбы. Таким образом этот цветок привлекает насекомых, которые опыляют его.

На четвертом месте расположился самый плохо пахнущий продукт — сыр Вье Булонь, а на пятом — малый муравьед, который, по оценкам ученых, пахнет в несколько раз хуже скунса. Такой аромат спасает животное от хищников, пишет РИА Новости.