Названы претенденты на звание лучшего автомобиля в мире

Организаторы премии "Всемирный автомобиль года" назвали 10 моделей, которые будут бороться за этот титул в 2019 году.

Победителя престижной награды объявят 17 апреля в США во время открытия автосалона в Нью-Йорке.

По мнению авторитетного жюри, состоящего из 86 представителей автомобильной прессы, на звание лучшей машины претендуют: Audi e-tron, BMW 3-Series, Ford Focus, Hyundai Nexo и другие.

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