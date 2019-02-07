Названы претенденты на звание лучшего автомобиля в мире

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Организаторы премии "Всемирный автомобиль года" назвали 10 моделей, которые будут бороться за этот титул в 2019 году.
Победителя престижной награды объявят 17 апреля в США во время открытия автосалона в Нью-Йорке.
По мнению авторитетного жюри, состоящего из 86 представителей автомобильной прессы, на звание лучшей машины претендуют: Audi e-tron, BMW 3-Series, Ford Focus, Hyundai Nexo и другие.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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