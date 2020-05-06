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Названы районы Карелии, откуда в этом году чаще всего эвакуировали больных на вертолете

Новости. Общество
07:50, 07 Мая 2020
фото: паблик "СтопКоронавирус.РФ"
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С начала 2020 года объем оказанной скорой специализированной медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года более чем на 30%.

Несмотря на напряженную эпидемическую ситуацию, вызванную коронавирусом, территориальный центр медицины катастроф Карелии осуществляет деятельность по медицинской эвакуации пациентов из районов республики как на специализированном автомобильном, так и на авиационном транспорте.

Как сообщается в паблике "СтопКоронавирус.РФ", в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" центр приобрел 2 реанимобиля.

С начала 2020 года отделением эвакуировано 226 пациентов, из них 123 – с применением авиационного транспорта. В числе эвакуированных пациентов – 36 детей, из которых 13 – дети в возрасте до года.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года объем оказанной скорой специализированной медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, увеличился более, чем на 30%.

Больше всего санитарно-авиационных эвакуаций выполнено из Калевальского, Кемского, Сегежского и Пудожского районов, из Костомукши и Сортавалы.

Отмечается, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" запланировано строительство 78 новых вертолетных площадок при медицинских организациях, а также должен быть достигнут общий показатель в 10 тыс. эвакуированных пациентов в 2020 году.

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