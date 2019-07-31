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Новости. Общество
20:40, 31 Июля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Названы самые бесполезные лекарства

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Некоторые препараты для лечения простуды не только не помогут выздороветь, но и способны нанести вред.

Об этом рассказала врач общей практики Ирина Добрецова, сообщает РИА Новости.

"Самое бесполезное средство — все, что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов. Потому что на самом деле реальных снижений иммунной системы очень мало, это уже давно доказано. <…> Нормальная иммунная система здорового человека справляется с тем же респираторным заболеванием, если нет температуры, за неделю", — отметила медик.

Она напомнила, что антибиотики тоже не панацея, но многие россияне принимают их бесконтрольно. "Они в широком формате распространены в аптеках, и сейчас врачи столкнулись с серьезной проблемой — резистентностью к ним. Здесь хотелось бы посоветовать людям не покупать их по первому чиху", — добавила Добрецова.

По ее словам, то же касается нестероидных препаратов, которые многие принимают при локальных болях. У этих лекарств есть побочные эффекты, в том числе болезни желудка и почек, отметила медик.

Говоря о целесообразности приема витаминов, врач отметила, что хорошая доказательная база есть у витамина D. Однако прежде чем идти в аптеку, нужно сдать анализы и убедиться, что организму действительно не хватает этого витамина.

Кроме того, Добрецова рассказала, что различные хондопротекторы и мази помогут при болях в мышцах, только если сочетать их с физической нагрузкой.

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