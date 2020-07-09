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Названы самые дешевые билеты по России для поездок с детьми

Новости. Общество
21:30, 09 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперты назвали наиболее выгодные направления для поездок с детьми в июле и августе.

Полететь с ребенком в другой город можно менее, чем за пять тысяч рублей, а отправиться на поезде – в пределах 700 рублей, пишет издание "РИА Новости" OneTwoTrip.

Выгоднее всего путешествовать на самолете с детьми, которым еще не исполнилось двух лет: в этом возрасте малыш может лететь на руках у взрослого, а значит, авиабилет будет бесплатным – однако его все равно нужно оформить.

В июле и августе 2020 года больше всего бюджетных авиапутешествий с младенцами доступны москвичам: за 1 350 рублей из столицы можно улететь в Воронеж, за 1 600 рублей – в Санкт-Петербург, а за 2 400 рублей – в Ставрополь.

В Москву можно недорого прилететь из ряда российских городов. Так, бюджетное путешествие доступно родителям маленьких детей, вылетающим из Владикавказа: билеты в Москву можно найти от 2 200 рублей. Из Мурманска в столицу можно долететь за 2 250 рублей, из Санкт-Петербурга – за 2 430 рублей, из Кирова – за 2 500 рублей, из Минеральных Вод – за 2 530 рублей, а из Чебоксар – за 2 570 рублей. Кроме того, менее 2 600 рублей стоит перелет с ребенком из Воронежа в Санкт-Петербург.
 
Детям старше двух лет уже нужно покупать отдельный билет. И ряд авиакомпаний предоставляет маленьким пассажирам скидки. Из столицы с ребенком в возрасте от двух до 12 лет можно недорого улететь в Воронеж (от 2 760 рублей), Санкт-Петербург (от 3 200 рублей), Минеральные Воды (от 4 450 рублей), Уфу (от 4 800 рублей) и Тюмень (от 4 900 рублей).

Жителям других российских городов этим летом наиболее выгодны авиапутешествия в столицу. Так, взрослый и детский билеты из Санкт-Петербурга в Москву обойдутся от 3 300 рублей, из Воронежа – от 4 300 рублей, из Минеральных Вод и Уфы – от 4 600 рублей, а из Владикавказа – от 4 700 рублей.

В российских поездах ребенок до пяти лет может ездить бесплатно, если не занимает отдельного места. Главное не забывать оформлять билет. А для детей от пяти до десяти лет нужно покупать билет по детскому тарифу: в зависимости от направления он составляет от 35 до 50 процентов от взрослого.

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