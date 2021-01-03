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Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года

Новости. Общество
19:40, 03 Января 2021
фото: © pxhere.com
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Эксперты составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года.

Авторы из Variety — ведущего американского издания, посвященного событиям из мира кино и шоу-бизнеса, составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года, пишет РИА Новости.

В подборку включили картины, которые должны были выйти еще в 2020 году (например, "Дюна" и "Черная вдова"), но из-за пандемии коронавируса их премьера была перенесена на будущий год, а также совершенно новые фильмы.

В начале марта на экраны выйдет анимационный фильм студии Disney "Рейя и последний дракон" о смелой девушке, которой предстоит спасти свое королевство.

Тогда же состоится премьера еще одной долгожданной картины — сиквела комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом.

На первую половину марта также запланирована премьера криминальной драмы Алана Тейлора "Множественные святые Ньюарка". Картина станет приквелом одного из самых успешных и титулованных сериалов современности "Клан Сопрано".

Весной зрители увидят супергеройский фильм ужасов "Морибус" с Джаредом Лето, заключительный фильм Бондианы "Не время умирать", сиквел хоррора "Тихое место" с Эмили Блант, блокбастер Marvel "Черная вдова", научно-фантастический боевик "Годзилла против Конга", комедию "Стервелла", а также девятую часть остросюжетного боевика "Форсаж".

На лето запланирован выход таких кинокартин, как "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Охотники за привидениями: Наследники", "На высоте" — экранизация бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды, "Веном: Да будет Карнаж", "Миньоны: Грювитация", "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Космический джем 2", "Круиз по джунглям", "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и "Кэндимен".

Осенью, если из-за пандемии вновь не закроют кинотеатры, зрители смогут посмотреть "Три тысячи лет ожидания", "Дюну" Дени Вильнева, "Последнюю дуэль" Ридли Скотта, блокбастер "Миссия невыполнима-7" с Томом Крузом, биографический фильм База Лурмана "Элвис".

На зиму запланированы премьеры таких лент, как "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо, "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга, третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом, научно-фантастического боевика "Матрица-4" с Киану Ривзом, драмы "Макбет" с Дензелом Вашингтоном, "Сырая низина" Пола Томаса Андерсона и художественного фильма Леоса Каракса "Аннетт" с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.

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Комментарии

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театральный критик
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