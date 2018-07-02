Названы самые "популярные" уголовные статьи в России

Общее число отбывающих заключение в исправительных колониях для взрослых в прошлом году составило около 495 тысяч человек.

В 2017 году большинство осуждённых в России отбывали срок за преступления, связанные с наркотиками, — 136 029 человек, пишет life со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Вторую строчку занимают отбывающие наказание за убийство (122 905 человек). Далее идут заключённые, осуждённые по статьям "Кража", "Разбой" и "Грабежи".

По сравнению с 2012 годом число преступников, отбывающих срок за убийство, уменьшилось. В тот год по данной статье приговорили 156 278 человек. В то же время примерно на 11 тысяч возросло количество осуждённых за наркопреступления.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в прошлом году в исправительных колониях для взрослых находилось около 495 тысяч человек, что на 90 тысяч меньше, чем в 2012 году.

Также уменьшилось число осуждённых несовершеннолетних — с 2354 человек в 2012 году до 1443 человек в 2017. Наиболее частым преступлением среди несовершеннолетних стал разбой. По данной статье было осуждено 327 человек.