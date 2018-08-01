Названы самые популярные в России иномарки

Корейские автомобили стали самыми популярными иномарками в России за первую половину 2018 года.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Автостат. Инфо".

По данным компании, больше всего продано моделей Kia Rio — 47 245 штук. Продажи этих машин выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Второе место в списке досталось кроссоверу Hyundai Creta — 32 174 машины.

Тройку замкнул седан Hyundai Solaris — 29 221 автомобиль. Продажи этой модели снизились почти на четверть.

В пятерку также вошли Volkswagen Polo (25 394 машины) и Renault Duster (19 028 машин).

Немецкая модель также стала самым продаваемым автомобилем июня на московском авторынке, опередив Kia Rio.

Всего за первые шесть месяцев 2018 года россияне приобрели 574 360 новых иномарок. Это на 15,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

За это же время с российских конвейеров сошли более 700 тысяч легковых автомобилей, что на 18,9 процента больше прошлогоднего объема производства.