Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 20 Августа 2018

Названы самые популярные в России машины на "механике"

По теме

Россияне поверили в попытки переписать историю и подорвать ценности
20.08.18 22:00
За просмотр порно начнут платить
20.08.18 21:30
В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых пассажиров
20.08.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые популярные среди россиян марки автомобилей с механической коробкой передач.

Самой продаваемой стала российская LADA. За первое полугодие 2018 года было продано более 154 тысяч машин этой марки, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РИА Новости.

Вторую строчку рейтинга со значительным отставанием занял Renault. За шесть месяцев россияне купили более 51 тысячи автомобилей этого производителя. Рост по сравнению с первым полугодием 2017 года составил свыше 14 процентов.

Тройку лидеров замыкает KIA — почти 24 тысячи проданных автомобилей, что на семь процентов меньше, чем в прошлом году.

В пятерку лидеров также вошли Hyndai и Volkswagen. Замыкают топ-10 рейтинга автомобилей с механической трансмиссией Skoda, Chevrolet, Nissan, УАЗ и Datsun.

 

 

По теме

Россияне поверили в попытки переписать историю и подорвать ценности
20.08.18 22:00
За просмотр порно начнут платить
20.08.18 21:30
В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых пассажиров
20.08.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджог Успенскую церковь?
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

16.08.2018 14:41
Капитал
Карелия и Китай представили совместные проекты 4
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Кто поджог Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

16.08.2018 13:40
Без политики
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»