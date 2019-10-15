Названы самые скучные профессии

За шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились.

Самая скучная профессия – охранник, считают респонденты, принявшие участие в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

На втором месте профессия бухгалтера, пишет "Российская газета". 8% респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.



Для 5% россиян скучна деятельность продавца. По 4% набрали профессии сторожа и уборщика.



Все разновидности офисного труда, а также работу библиотекаря считают очень скучными по 3% опрошенных.



Среди прочих скучных профессий россияне называли архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора call-центра.

Интересно, что за шесть лет мнения россиян насчет неинтересных профессий практически не изменились. Так, в аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник.