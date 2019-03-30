Названы самые стабильные отрасли для работы

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит оказались наиболее стабильными сферами труда в России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ труда (входит в состав министерства труда и социального развития).

Кроме того, свидетельствует статистика, довольно уверенно чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий.

В число наименее стабильных сфер вошли сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Здесь речь идет в основном о занимающихся вспомогательной работой специалистах среднего звена и руководителях, которых на рынке переизбыток.

"Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти", — сказали во ВНИИ.

Кроме того, эксперты отметили риск сокращений в области администрирования и документооборота, а также в банковской сфере и страховании, поскольку технологии все больше заменяют рутинные процессы и сами выполняют вспомогательные функции.