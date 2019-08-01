Названы самые угоняемые иномарки в России

Страховая компания назвала марки автомобилей иностранного производства, которые чаще всего угоняют злоумышленники.

Самыми угоняемыми в России иностранными марками автомобилей в I полугодии текущего года стали Toyota и Lexus, сообщили в пресс-службе "Альфастрахования" со ссылкой на данные анализа обращений клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств. Об этом информирует RNS.

""Альфастрахование" проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за первое полугодие 2019 года и 2018 года и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в РФ. Первые три строчки в данном периоде 2019 года занимают автомобили марок Toyota и Lexus", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером в I полугодии 2019 года по частоте угонов стала Toyota Land Cruiser Prado, на втором месте находится Toyota Land Cruiser, на третьем – автомобиль Lexus LX, который годом ранее находился на первой позиции.

По данным пресс-службы "Альфастрахования", на четвертом месте оказалась Toyota Camry, на пятой позиции Skoda Octavia. Далее идут KIA Ceed, Hyundai Tucson, KIA Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.