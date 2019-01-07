Названы самые востребованные профессии в Карелии в 2019 году

Управление труда и занятости Карелии составило прогноз потребности в кадрах на предприятиях и в учреждениях республики на 2019 год на основе опроса работодателей.

Управление получило сведения от 1357 субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности.

Дополнительная потребность в рабочих и специалистах в 2019 году составит 5,4 тыс. человек. Это почти на 300 человек больше, чем в 2018 году.

"В ближайшие годы будут востребованными профессии, связанные с горнодобывающей отраслью, рыбоводством, лесопереработкой, строительством, в том числе дорожным. Будут необходимы специалисты в сфере энергетики, особенно гидроэнергетики. Ожидается потребность в специалистах сферы транспорта, пассажирских перевозок. Развитие судостроения, машиностроения, бумажной отрасли потребует наличия квалифицированных кадров для этих предприятий. Потребуются специалисты в сфере услуг в связи с развитием туристической направленности региона, специалисты сферы социального обслуживания, здравоохранения, торговли", - говорится в сообщении управления.

Подробности- в материале "Вестей Карелии".