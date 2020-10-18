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Составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на "удаленке"

Новости. Общество
19:40, 19 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Названы самые высокооплачиваемые профессии на "удаленке".

Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке в России возглавил программист-аналитик 1С – ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса подбора персонала Работа.ру, сообщили РИА Новости.

От кандидата на должность с такой зарплатой требуется опыт не менее четырех лет в команде численностью от десяти человек, знание как минимум одной из типовых конфигураций 1C, а также умение работать с системой управления базами данных.

От 200 тысяч рублей предлагают на удаленке менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте. В обязанности соискателя входит поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка, а также организация схемы доставки оборудования. От будущего сотрудника ждут опыт от пяти лет и высокое знание иностранных языков для проведения переговоров.

Backend-разработчик в Сберавто на удаленке может зарабатывать от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от трех лет, знание языка программирования Golang, умение пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.

Доход до 140 тысяч рублей в месяц может получать Html-верстальщик (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3. "Кроме того, среди требований для этой позиции работодатель указал навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимание БЭМ", – отмечается в исследовании.

Дистанционная работа с зарплатой до 100 тысяч рублей доступна соискателям на позицию преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна. Претендент должен обладать опытом работы в веб-дизайне от трех лет.

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